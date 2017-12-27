Россия отправила в космос ангольский спутник

С космодрома Байконур запущена ракета-носитель «Зенит-ЗФ» с первым национальным спутником связи Анголы AngoSat-1.

Старт состоялся 16 декабря в 22:00 по московскому времени. На орбиту аппарат выведет разгонный блок «Фрегат», передает РИА «Новости».

Спутник создан на платформе, смонтированной из российских компонентов. Его масса превышает полторы тонны. Аппарат снабжен специальной установкой, позволяющей корректировать его положение на орбите.

AngoSat-1 предназначен для обеспечения вещания в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию не только Анголы, но и всего африканского континента, сообщает телеканал «360».