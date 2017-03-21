Россия отправила в Китай системы С-400

Россия отправила в Китай первые дивизионы с системами противовоздушной обороны С-400, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

По его словам, подобные системы ПВО «Триумф» от России ждут также Турция и Индия. Официальных заявлений по поводу поставок от представителей «Рособоронэкспорта», а также Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству пока не поступало, отмечает агентство Nation news.

О том, что Китай заключил контракт на покупку систем С-400, было официально объявлено в апреле 2015 года.

ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» разработки и производства АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Новости по теме
Теги:
События: вооружение
Следующая новость Автовладельцы годами переплачивают за ОСАГО

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО