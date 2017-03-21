Россия отправила в Китай системы С-400

Россия отправила в Китай первые дивизионы с системами противовоздушной обороны С-400, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

По его словам, подобные системы ПВО «Триумф» от России ждут также Турция и Индия. Официальных заявлений по поводу поставок от представителей «Рособоронэкспорта», а также Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству пока не поступало, отмечает агентство Nation news.

О том, что Китай заключил контракт на покупку систем С-400, было официально объявлено в апреле 2015 года.

ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» разработки и производства АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.