Россия отправила в Китай системы С-400
Россия отправила в Китай первые дивизионы с системами противовоздушной обороны С-400, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.
По его словам, подобные системы ПВО «Триумф» от России ждут также Турция и Индия. Официальных заявлений по поводу поставок от представителей «Рособоронэкспорта», а также Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству пока не поступало, отмечает агентство Nation news.
О том, что Китай заключил контракт на покупку систем С-400, было официально объявлено в апреле 2015 года.
ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» разработки и производства АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
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