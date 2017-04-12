Россия отмечает День космонавтики

Сегодня в России пройдут праздничные мероприятия в честь первого полета в космос, который совершил 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин.

Первый в мире орбитальный облет планеты Земля в околоземном космическом пространстве продлился 1 час и 48 минут. Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля «Восток» руководили Сергей Королев, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресенский.

За годы, прошедшие со дня первого полета Юрия Гагарина, в космосе побывали более 550 человек из почти 40 стран мира.

7 апреля 2011 года по инициативе России Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

Как уточняется в материале, особо торжественные мероприятия запланированы на космодромах Байконур и «Восточный», сообщает «Национальная служба новостей».

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Места: Россия
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