Россия отложила переговоры по безвизовому режиму с Турцией

Россия приостановит переговоры по введению безвизового режима для граждан Турции из-за убийства в Анкаре российского посла Андрея Карлова.

- Турции необходимо продолжить серьезную работу по обеспечению безопасности прибывающим в страну и предоставить гарантии тщательной проверки всех планирующих посетить Россию, - цитирует «Экономика сегодня» слова источника газеты «Известия».

По его словам, Москва пока не готова предоставить безвизовый въезд для турецких граждан.

Кроме того, российский МИД рекомендовал гражданам с осторожностью относиться к поездкам в Турцию, так как нет уверенности в том, что простые люди не станут жертвами, как и политические деятели.

Андрей Карлов был убит на церемонии открытия выставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Позже стало известно, что вооруженное нападение совершил Мевлют Мерт Алтынташ, уволенный из правоохранительных органов после неудачной попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Перед тем как открыть стрельбу, преступник прокричал «России отомстят за Сирию».

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