Россия открыла станцию ГЛОНАСС в Никарагуа
Власти Никарагуа и представители России открыли в центральноамериканской стране первую в регионе наземную станцию сбора измерений ГЛОНАСС.
В церемонии учавствовали гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров и министр государственного никарагуанского института телекоммуникаций и почты Telcor Орландо Кастильо, - сообщает «Экономика сегодня».
Станция ГЛОНАСС позволит улучшить предупреждение стихийных бедствий, планировать урожай, поддерживать сельскохозяйственный сектор, а также получать дополнительную информацию о вероятных землетрясениях.
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