Россия открыла станцию ГЛОНАСС в Никарагуа

Власти Никарагуа и представители России открыли в центральноамериканской стране первую в регионе наземную станцию сбора измерений ГЛОНАСС.

В церемонии учавствовали гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров и министр государственного никарагуанского института телекоммуникаций и почты Telcor Орландо Кастильо, - сообщает «Экономика сегодня».

Станция ГЛОНАСС позволит улучшить предупреждение стихийных бедствий, планировать урожай, поддерживать сельскохозяйственный сектор, а также получать дополнительную информацию о вероятных землетрясениях.