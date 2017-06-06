Россия отказалась от взноса в Совет Европы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не перечислит треть ежегодного взноса за 2018 год в бюджет Совета Европы по причине своего неучастия в процессе.

Сумма, которая останется в бюджете страны равняется 11 млн евро.

Россия является одним из главных плательщиков в бюджет организации наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией, а с недавнего времени и Турцией, отмечает РИА Новости.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — один из двух главных уставных органов Совета Европы; консультативный орган, состоящий из представителей парламентов всех государств-членов.

2 октября 2012 года ПАСЕ приняла резолюцию о продлении процедуры мониторинга в отношении России. В ней отмечается, что в России до сих пор формально не отменена смертная казнь, не расследованы в должной мере случаи нарушений прав человека на Северном Кавказе, российские войска не выведены из Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

Российские власти отказывают в проведении гей-парадов, принимаются законы о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Кроме того, в резолюции осуждается лишение депутатских полномочий Геннадия Гудкова без судебной процедуры, поправки, внесенные в законы о проведении массовых мероприятий и о некоммерческих организациях, а также чрезмерно суровый приговор по делу «Pussy Riot».

Россия до января 2016 года была лишена права голоса в зале, на комитетах, запрещено участие российских представителей в миссиях ПАСЕ.

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