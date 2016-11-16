Россия отказалась от ратификации Римского статута МУС

Россия не станет участником Римского статута Международного уголовного суда. Соответствующее распоряжение подписано 16 ноября президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, инициатива отказа от ратификации Римского статута принадлежит Минюсту. Ее поддержали МИД, СКР, Генпрокуратура и другие федеральные органы исполнительной власти.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. МИД России направит Генсеку ООН соответствующее уведомление.

Римский статут, являющийся уставом МУС, был принят в июле 1998 года и вступил в силу в 2002 году. Россия подписала его в 2000 году, но до сих пор не ратифицировала. Некоторое время назад в МИД РФ заявили о намерении пересмотреть свое отношение к МУС из-за его намерения начать расследование возможных преступлений во время конфликта в Южной Осетии.