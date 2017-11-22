Россия отказалась проводить Кубок мира по баскетболу
Россия решила не проводить соревнования Кубка мира по баскетболу в 2023 году.
«Учитывая негативное отношение мирового спортивного сообщества к российским атлетам и к отечественному спорту в целом, мы приняли решение отказаться от дальнейшей борьбы за право проведения Кубка мира», - цитирует ТАСС главу Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко.
Ранее стало известно, что заявку на проведение турнира отозвала Анкара. В настоящее время борьба идет между Индонезией, Филиппинами, Японией, а также Аргентиной и Уругваем. Где будет проходить Кубок мира 2023 центральный совет FIBA объявит 9 декабря.
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