Россия отказалась от дозаправки военных кораблей в испанском порту Сеута

Российские авианосные корабли группы «Адмирала Кузнецова» отказались от дозаправки и пополнения запасов пресной воды в испанской Сеуте.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на испанские СМИ.

Ранее газета El Pais со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что власти страны отзовут выданное ранее разрешение на заход авианосной группы ВМФ РФ в Сеуту, если получат подтверждение, что корабли направляются к берегам Сирии для участия в боевых операциях.

Это решение, полагают эксперты, было принято после заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что у него вызывает недоумение то, что российские военные корабли могут использовать порт страны Североатлантического альянса для дозаправки и дальнейшего продвижения к Сирии, откуда, скорее всего, «активизируют авиаудары по гражданским объектам в Алеппо».

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