Россия отказалась от членства в Европейской организации по ядерным исследованиям

Россия отказалась стать членом Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) и отозвала заявку.

Об этом «РИА Новости» сообщила представитель пресс-службы ЦЕРН Софи Тезаури. Она сказала: «Тот факт, что Россия приняла решение не становиться ассоциированным членом, не меняет того глубокого сотрудничества, которое у нас есть и которое недавно усилилось».

Тезаури подчеркнула, что РФ не обязана являться членом ЦЕРН. По ее словам, решение Москвы не повлияет на участие в современных проектах.

Россия направила заявку на членство в ЦЕРН в 2013 году. Совет организации одобрил намерение РФ, однако впоследствии Москва отозвала заявление.

ЦЕРН – крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. В нее входят 22 государства.

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