Россия отказала в выдаче визы американскому сенатору из «черного списка»
Россия отказала в получении визы члену делегации Конгресса Джоан Шаин, так как она входит в «черный список».
В посольстве России рассказали: «Мы предлагали разные варианты решения ситуации, в том числе достижение соглашения по выдаче виз парламентариям на обоюдной основе. К сожалению, это предложение было отклонено американской стороной».
Отмечается, что «черный список» был разработан в ответ на санкции США против РФ. После инцидента с отказом в выдаче визы Джоан Шаин сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Баррассо приняли решение отменить поездку в Россию, сообщает телеканал «Дождь».
Ранее Шаин поддержала запрет на использование в государственных структурах США продукции «Лаборатории Касперского».
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