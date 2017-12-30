Россия отказала в выдаче визы американскому сенатору из «черного списка»

Россия отказала в получении визы члену делегации Конгресса Джоан Шаин, так как она входит в «черный список».

В посольстве России рассказали: «Мы предлагали разные варианты решения ситуации, в том числе достижение соглашения по выдаче виз парламентариям на обоюдной основе. К сожалению, это предложение было отклонено американской стороной».

Отмечается, что «черный список» был разработан в ответ на санкции США против РФ. После инцидента с отказом в выдаче визы Джоан Шаин сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Баррассо приняли решение отменить поездку в Россию, сообщает телеканал «Дождь».

Ранее Шаин поддержала запрет на использование в государственных структурах США продукции «Лаборатории Касперского».