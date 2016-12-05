Россия откажется от использования ракеты-носителя «Союз-У»
Россия откажется от использования ракет «Союз-У» для запуска «грузовиков» к МКС после крушения ракеты-носителя с грузовым кораблем «Прогресс МС-04» под Тувой.
Отмечается, что ракета будет использоваться еще один раз – в феврале 2017 года, после чего пуски грузовых кораблей к МКС будут выполняться ракетой «Союз-2-1А».
1 декабря связь с «Прогресс-МС-04» была потеряна на высоте 190 километров. Корабль должен был доставить на МКС 2,5 тонны груза, сообщает «Федерал пресс».
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