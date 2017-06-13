Россия до осени поставит крест на продуктах из Европы

Владимир Путин распорядился до 31 августа 2017 завершить всю документальную работу, направленную на пресечение ввоза в страну запрещенной плодовоовощной продукции.

По поручению президента России, до 1 декабря 2017 года Генеральная прокуратура РФ также должна закончить проверку исполнения международных соглашений и законодательства по ввозу на территорию страны запрещенной продукции.

С 7 августа 2014 года в России действует продуктовое эмбарго, введенное как ответная мера на санкции ряда стран мира. Изначально эмбарго было введено в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии.

С августа 2015 года в список стран попали Албания, Лихтенштейн, Исландия и Черногория, а с начала 2016 года — Украина, сообщает Kommersant.

Сейчас запрет распространяется на мясные и молочные продукты, рыбу, овощи, фрукты, орехи и соль из этих стран. В июне 2016 года президент Владимир Путин продлил действие эмбарго до 31 декабря 2017 года.