Россия оправила на орбиту военный спутник

Ракета-носитель «Союз-2.1в» со спутником на борту стартовала с космодрома Плесецк.

Все подготовительные мероприятия и запуск, которым руководил замглавкома Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко, прошли в штатном режиме, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Ракета стартовала в 20:38 мск и спустя три минуты была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС.

В текущем году это первый запуск ракеты такого класса с Плесецка.