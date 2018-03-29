Россия оправила на орбиту военный спутник
Ракета-носитель «Союз-2.1в» со спутником на борту стартовала с космодрома Плесецк.
Все подготовительные мероприятия и запуск, которым руководил замглавкома Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко, прошли в штатном режиме, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.
Ракета стартовала в 20:38 мск и спустя три минуты была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС.
В текущем году это первый запуск ракеты такого класса с Плесецка.
Следующая новость Из России вышлют 60 дипломатов США
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии