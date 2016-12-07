Россия и ОПЕК условились о сокращении объемов добычи нефти

ОПЕК и Россия пришли к соглашению по формуле сокращения добычи нефти. Об этом заявил министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино.

По его словам, документы о сокращении объемов добычи нефти со странами, которые не входят в состав ОПЕК, могут быть подписаны 10 декабря в Вене, передает ТАСС.

Министр рассказал, что после подписания соглашения будет сформирован комитет, контролирующий соблюдение его условий. В его состав войдут пять министров. Трое из них будут представлять страны ОПЕК, а еще двое – государства, на являющиеся членами сообщества. Венесуэла предлагает включить в совет министров России и Омана.

По мнению дель Пино, сокращение добычи нефти позволит сбалансировать ситуацию на рынке примерно через шесть-девять месяцев.