Россия опасается реинкарнации ДАИШ в Сирии

Возрождение террористической группировки ДАИШ (запрещена в РФ) в Сирии может начаться с территорий, подконтрольных США. Об этом заявил исполняющий обязанности представителя России в Совете безопасности ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что районы, где присутствуют силы США, превратились в «серые зоны» и служат прибежищем для экстремистов и откровенных террористов.

Их преступления никак не расследуются. Российская сторона полагает, что они вновь могут взяться за оружие, когда американский контингент уйдет из Сирии, сообщает РИА «Новости».