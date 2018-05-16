Россия опасается реинкарнации ДАИШ в Сирии
Возрождение террористической группировки ДАИШ (запрещена в РФ) в Сирии может начаться с территорий, подконтрольных США. Об этом заявил исполняющий обязанности представителя России в Совете безопасности ООН Дмитрий Полянский.
Он отметил, что районы, где присутствуют силы США, превратились в «серые зоны» и служат прибежищем для экстремистов и откровенных террористов.
Их преступления никак не расследуются. Российская сторона полагает, что они вновь могут взяться за оружие, когда американский контингент уйдет из Сирии, сообщает РИА «Новости».
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