Россия окажет Ираку необходимую помощь после поступления официального запроса
Выступая на брифинге в Москве, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова оказать гуманитарную помощь жителям Ирака, если правительство этой страны обратится с официальным запросом.
- Что касается гуманитарной помощи жителям этой страны, мы, конечно, понимаем всю бесспорную актуальность этой задачи, этой ситуации сейчас. Если к российской стороне поступит официальный запрос на этот счет, то мы будем готовы его рассмотреть, - цитирует Захарову ТАСС.
Ранее Россия и Ирак неоднократно обсуждали возможность оказания военной помощи в борьбе с терроризмом. Однако официальный Багдад, в отличие от Дамаска, так и не обратился к Москве.
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