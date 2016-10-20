Россия окажет Ираку необходимую помощь после поступления официального запроса

Выступая на брифинге в Москве, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова оказать гуманитарную помощь жителям Ирака, если правительство этой страны обратится с официальным запросом.

- Что касается гуманитарной помощи жителям этой страны, мы, конечно, понимаем всю бесспорную актуальность этой задачи, этой ситуации сейчас. Если к российской стороне поступит официальный запрос на этот счет, то мы будем готовы его рассмотреть, - цитирует Захарову ТАСС.

Ранее Россия и Ирак неоднократно обсуждали возможность оказания военной помощи в борьбе с терроризмом. Однако официальный Багдад, в отличие от Дамаска, так и не обратился к Москве.