Россия ожидала большего от сокращения мировой добычи нефти

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал, что после сокращения объемов нефтедобычи в рамках соглашения с ОПЕК мировые цены на нефть вырастут до 60 долларов за баррель.

Пока этого ожидать не приходится. Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в картель стран о сокращение объемов нефтедобычи вступило в силу с начала 2017 года. Однако до 60 долларов за баррель стоимость нефти марки «Brent» за прошедшие три с лишним месяца не поднималась ни разу и даже выше 58 долларов поднялась лишь однажды (3 января 2017 года).

Дворкович добавил, что российские власти ожидали, что после сокращения объемов нефтедобычи мировые цены на нефть вырастут до 60 долларов, но сочетание многих факторов не дает этому осуществиться.

В то же время вице-премьер отметил, что решение снизить добычу было правильным, и позволило улучшить ситуацию на нефтяном рынке, пишет РБК.

ОПЕК - международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. В состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия и Эквадор.

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