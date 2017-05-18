Россия ограничивает ввоз белорусской молочной продукции

С 19 мая в России начнет действовать временно ограничение на поставку молочной продукции ряда белорусских производителей.

Ограничения распространяются на «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», «Молодечненский молочной комбинат», «Молочную компания Новогрудские дары», «Пружанский молочный комбинат», «Слуцкий сыродельный комбинат» и его Любанский филиал, УК холдинг «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка».

В продукции этих производителей были повторно обнаружены линкомицин, натамицин, ципрофлоксацин, тилозин и остатки антибиотиков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Россельхознадзор.

Ведомство попросило белорусскую сторону принять меры к предотвращению поставок в Россию товаров с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм, провести расследования по фактам нарушений и сообщить о результатах.