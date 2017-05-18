Россия ограничивает ввоз белорусской молочной продукции

С 19 мая в России начнет действовать временно ограничение на поставку молочной продукции ряда белорусских производителей.

Ограничения распространяются на «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», «Молодечненский молочной комбинат», «Молочную компания Новогрудские дары», «Пружанский молочный комбинат», «Слуцкий сыродельный комбинат» и его Любанский филиал, УК холдинг «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка».

В продукции этих производителей были повторно обнаружены линкомицин, натамицин, ципрофлоксацин, тилозин и остатки антибиотиков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Россельхознадзор.

Ведомство попросило белорусскую сторону принять меры к предотвращению поставок в Россию товаров с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм, провести расследования по фактам нарушений и сообщить о результатах.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость В Абхазии поймали убийцу российских миротворцев

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО