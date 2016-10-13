Россия официально подтвердила предоставление политического убежища Януковичу

Бывший президент Украины Виктор Янукович находится на территории Российской Федерации на основании предоставленного ему временного убежища. Такое заявление сделало главное управление по вопросам миграции МВД РФ.

«На ваш запрос от 4 июля 2016 года сообщаем следующее: гражданину Украины Януковичу Виктору Федоровичу предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, что подтверждается свидетельством о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, серия ВУ № 0107999, выдано УМФС России по Ростовской области», - цитирует «Интерфакс» ответ ведомства на запрос адвоката Виталия Сердюка.

Как пояснил представляющий интересы Януковича правозащитник, генеральная прокуратура Украины оправдывала отсутствие продвижения в расследовании «дела Майдана» отсутствием доказательств нахождения бывшего президента страны на территории России.

Сердюк напомнил, что 23 февраля 2016 года следователю генпрокуратуры Украины было направлено ходатайство о проведении допроса Януковича по месту его фактического пребывания в Ростове-на-Дону. В ответе прокуратуры от 4 марта указывается, что информация о местонахождении Януковича проверяется, и от компетентных органов РФ не получено официальное подтверждение его пребывания на территории этой страны.

Адвокат также подчеркнул, что полученный в управлении МВД РФ документ опровергает слухи о якобы получении Виктором Януковичем российского гражданства.