Россия объявила о созыве внеочередной сессии ОЗХО
Москва предлагает созвать внеочередную сессию исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для обсуждения дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, цель инициативы – «добиться нормального разговора, чтобы установить истину», сообщает ТАСС.
Министр выразил надежду на то, что западные партнеры не станут уклоняться от честного разговора. В противном случае Москва получит еще одно подтверждение тому, что весь инцидент представляет собой провокацию.
Обсудить дело Скрипаля российская сторона предлагает 4 апреля.
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