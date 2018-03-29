Россия объявила о созыве внеочередной сессии ОЗХО

Москва предлагает созвать внеочередную сессию исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для обсуждения дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, цель инициативы – «добиться нормального разговора, чтобы установить истину», сообщает ТАСС.

Министр выразил надежду на то, что западные партнеры не станут уклоняться от честного разговора. В противном случае Москва получит еще одно подтверждение тому, что весь инцидент представляет собой провокацию.

Обсудить дело Скрипаля российская сторона предлагает 4 апреля.