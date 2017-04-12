Россия объявила в розыск Михаила Ходорковского

Следственный комитет России выясняет местонахождение Михаила Ходорковского - бывшего совладельца «ЮКОСа», обвиняемого в совершении тяжких преступлений, для его экстрадиции в РФ.

СКР расследует уголовное дело по обвинению предпринимателя в совершении особо тяжких преступлений, связанных с убийством мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушениями на убийство управляющего компании «Ист Петролеум» Евгения Рыбина, передает Interfax.

25 октября 2003 Ходорковский года был арестован по обвинению в хищениях и неуплате налогов. В 2005 году он был признан виновным в мошенничестве и других преступлениях. С учётом последующих обжалований общий срок заключения, назначенный судом, составил 10 лет и 10 месяцев. 12 ноября 2013 года Ходорковский, не признав своей вины, направил президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании в связи с семейными обстоятельствами. 20 декабря 2013 года Путин подписал указ о помиловании.

Постановление о привлечении Ходорковского в качестве обвиняемого в организации убийства и покушения на убийство двух и более лиц было вынесено в декабре 2015 года.

О возобновлении расследования по возбужденному в 1998 году делу в связи с вновь открывшимися обстоятельствами в СКР сообщили 30 июня 2015 года.

7 декабря прошлого года ирландский суд отменил арест 100 млн евро на счетах Михаила Ходорковского, замороженных пять лет назад в рамках расследования отмывания преступных доходов.

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Места: Россия
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