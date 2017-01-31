Россия обыграла Финляндию - 6:2 на чемпионате мира по хоккею с мячом

Во втором туре группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в Швеции, сборная России обыграла сборную Финляндии со счетом 6:2.

Ранее, в понедельник россияне взяли верх над сборной Казахстана - 9:2.

Россия, Финляндия, Швеция и Казахстан являются участниками группы А. Группу В представляют Норвегия, США, Германия, Белоруссия.

Согласно регламенту, в четвертьфинал ЧМ выходят все восемь команд, но победитель одной группы встретится с аутсайдером другой, команда, занявшая в одной группе второе место, встретится со сборной, ставшей третьей в другой группе и так далее, - сообщает «Интерфакс».

Сборная России является действующим чемпионом мира, а также самым титулованным участником турнира. Она 10-кратный победитель чемпионатов мира, а в совокупности с успехами сборной СССР - 24-кратный чемпион мира.

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