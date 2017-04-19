Россия обвинила Reuters в подделке данных по погибшим в Сирии

Министерство обороны РФ было вынуждено опровергнуть данные британского агентства Reuters, в которых публиковались сведения о потерях среди российских военных в Пальмире.

По мнению представителя военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, выход негативного материала о России нужен был для отвлечения внимания мировой общественности от ситуации с химической атакой в сирийском городе Хан-Шейхуне.

«Никаких официальных данных о якобы «потерях в боях за Пальмиру» не было, никогда не публиковалось и не существует в природе», - поясняет генерал-майор.

По его мнению, вся статья британского агентства – «набор букв для оправдания собственного заголовка», передает RG.ru.

В Минобороны обратили внимание также и на состав авторов «произведения», якобы изучавших российские кладбища и опрашивающих россиян. По словам представителя ведомства, материал буквально пронизан намеренным запутыванием читателей, когда одно и то же имя называют то «военнослужащим по контракту», то «заключившим контракт с Минобороны наемником».

Агентство Reuters — одно из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации, существует с середины XIX века. Базируется в Лондоне.