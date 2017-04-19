Россия обвинила Reuters в подделке данных по погибшим в Сирии

Министерство обороны РФ было вынуждено опровергнуть данные британского агентства Reuters, в которых публиковались сведения о потерях среди российских военных в Пальмире.

По мнению представителя военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, выход негативного материала о России нужен был для отвлечения внимания мировой общественности от ситуации с химической атакой в сирийском городе Хан-Шейхуне.

«Никаких официальных данных о якобы «потерях в боях за Пальмиру» не было, никогда не публиковалось и не существует в природе», - поясняет генерал-майор.

По его мнению, вся статья британского агентства – «набор букв для оправдания собственного заголовка», передает RG.ru.

В Минобороны обратили внимание также и на состав авторов «произведения», якобы изучавших российские кладбища и опрашивающих россиян. По словам представителя ведомства, материал буквально пронизан намеренным запутыванием читателей, когда одно и то же имя называют то «военнослужащим по контракту», то «заключившим контракт с Минобороны наемником».

Агентство Reuters — одно из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации, существует с середины XIX века. Базируется в Лондоне.

Новости по теме
Теги:
События: война, политика
Организации: Минобороны
Следующая новость Facebook заблокировала страницу посольства России в Словакии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО