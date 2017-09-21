Россия обвинила США в передаче данных террористам в Сирии

Минобороны России обвинило военнослужащих США в передаче террористам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) важной информации.

По данным российского ведомства, 19 сентября 29 российских военных полицейских оказались блокированы террористами «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ), которые внезапно перешли в наступление в сирийской провинции Идлиб.

По словам начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, атаку террористов инициировали спецслужбы США, чтобы «остановить успешно развивающееся наступление правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора».

Кроме того, по данным источника газеты «Коммерсант», Минобороны подозревает США в передаче «весьма деликатной информации» о расположении сирийских и российских войск в Идлибе.

«Данные либо утекли к исламистам, либо же их передали сознательно», — сказал собеседник газеты.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу был вынужден отменить визит в Белоруссию из-за ситуации в Идлибе, сообщает «Собеседник».

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