Россия обвинила США в передаче данных террористам в Сирии
Минобороны России обвинило военнослужащих США в передаче террористам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) важной информации.
По данным российского ведомства, 19 сентября 29 российских военных полицейских оказались блокированы террористами «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ), которые внезапно перешли в наступление в сирийской провинции Идлиб.
По словам начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, атаку террористов инициировали спецслужбы США, чтобы «остановить успешно развивающееся наступление правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора».
Кроме того, по данным источника газеты «Коммерсант», Минобороны подозревает США в передаче «весьма деликатной информации» о расположении сирийских и российских войск в Идлибе.
«Данные либо утекли к исламистам, либо же их передали сознательно», — сказал собеседник газеты.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу был вынужден отменить визит в Белоруссию из-за ситуации в Идлибе, сообщает «Собеседник».
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