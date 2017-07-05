Россия обвинила США в очередном похищении своего гражданина

Россиянин Юрий Мартышев заключен в тюрьму в американском городе Александрия (штат Вирджиния). Властям США он был выдан Латвией.

В посольстве России в США заявили, что данный инцидент представляет собой «очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение двустороннего соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам, сообщает ТАСС.

В чем именно обвиняется Мартышев, пока неизвестно. Российские дипломаты оказывают ему всю необходимую в подобных ситуациях помощь.