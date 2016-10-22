Россия обвинила США в желании окончательно разрушить отношения
Москва видит в постоянно выдвигаемых США угрозах ввести новые санкции желание окончательно разрушить двусторонние отношения. С таким заявлением выступил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
По словам дипломата, складывается впечатление, что Белый дом не ставит перед собой иной задачи, кроме как окончательно разрушить отношения с Россией, сообщает РИА Новости.
Накануне представитель Белого дома Джош Эрнест сообщил, что США обсуждают с партнерами в Европе возможное введение новых санкций в рамках противостояния действиям России в Сирии.
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