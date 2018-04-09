Россия обвинила Израиль в атаке на аэродром в Сирии
Минобороны России сообщило, что в ночь на понедельник авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля.
Отмечается, что до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты ПВО Сирии.
Также Минобороны России заявило, что российские советники при атаке не пострадали.
Россия за последние годы поставила Сирии до 40 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» для защиты от нападений с воздуха, передает РИА Новости.
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