Россия и США обсуждают создание двух станций на орбите Луны
Об этом сообщил директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Киркалев, рассказывая о переговорах России и США о создании орбитальных станций около Луны.
Он подметил, что обсуждается создание двух платформ – на высокоэллиптической орбите и на низкой орбите высотой в 100 км от поверхности Луны,- сообщает «Экономика Сегодня».
Высокоэллиптическая орбита может применяться для отправки миссий в дальний космос, а низкая окололунная орбита позволит производить регулярные высадки космонавтов на Луну.
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