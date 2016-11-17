Россия и США обсуждают создание двух станций на орбите Луны

Об этом сообщил директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Киркалев, рассказывая о переговорах России и США о создании орбитальных станций около Луны.



Он подметил, что обсуждается создание двух платформ – на высокоэллиптической орбите и на низкой орбите высотой в 100 км от поверхности Луны,- сообщает «Экономика Сегодня».



Высокоэллиптическая орбита может применяться для отправки миссий в дальний космос, а низкая окололунная орбита позволит производить регулярные высадки космонавтов на Луну.