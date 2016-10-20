Россия обсуждает с США совместный полет на Венеру

Россия и США обговаривают возможность совместного полета к Венере после 2025 года. По его словам, неделю назад ИКИ РАН провел совещание с американским космическим ведомством, на котором обговаривалась идея совместной экспедиции к Венере.

Представитель РАН отметил, что Венера остается очень интересной планетой для ученых, в связи с чем они постановили возобновить ее изучение, сообщает «Индикатор»

Зеленый подчеркнул, что полет ко второй планете Солнечной системы состоится не ранее 2025 года, но работа над данным проектом может начаться раньше. В данный момент российское ведомство ведет переговоры по этому вопросу с коллегами из США.