США и Россия обсудили инцидент с опасным сближением самолетов в Сирии

Инцидент с опасным сближением военных самолетов США и России в небе над Сирией обсуждался по каналам общения, созданным сторонами для предотвращения нестыковок во время проведения военных операций. Такое заявление сделал официальный представитель группы войск США, участвующих в контртеррористической операции в Сирии и Ираке, полковник Джон Дорриан.

- Мы немедленно связались с Россией через канал для предотвращения конфликтных ситуаций в Сирии, - цитирует Дорриана ТАСС.

Ранее американская сторона сообщила о том, что 17 октября в Сирии российский истребитель «подлетел к американскому летательному аппарату приблизительно на расстояние в полмили».

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