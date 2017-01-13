Россия обсудила с Турцией и Ираном ход подготовки к переговорам по Сирии в Астане

В Москве состоялась встреча дипломатов РФ, Турции и Ирана, на которой обсуждался ход подготовки к предстоящим в столице Казахстана переговорам по ситуации в Сирии.

«Обсуждение было сосредоточено на вопросах подготовки и проведения международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане, намеченной на 23 января. Прозвучало общее мнение о том, что предстоящий форум в Астане в развитие достигнутых межсирийских договоренностей от 29 декабря 2016 года и резолюции 2336 СБ ООН призван обеспечить долгосрочное и устойчивое прекращение боевых действий в Сирии, продолжение борьбы с террористическими группировками, внесенными в список ООН, а также дать необходимый импульс процессу политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений Международной группы поддержки Сирии», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МИД РФ.

Сообщается также, что к консультациях с российской стороны приняли участие специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и специальный представитель министра иностранных дел РФ по ближневосточному урегулированию, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Сергей Вершинин, от Ирана и Турции - заместители министров иностранных дел. На открытии встречи выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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