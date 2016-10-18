Россия обозначила условия для дальнейшего обсуждения долга Украины

Министерство финансов России не намерено вести переговоры с Киевом и обсуждать долг перед Москвой в три миллиарда долларов до тех пор, пока власти Украины не признают его суверенным.

Министр российского ведомства Антон Силуанов обозначил еще одно условие. По его словам, киевские власти должны предложить лучшие условия реструктуризации задолженности.

"Пока идет обсуждение, пока нет решения. Мы будем переговариваться только после того, как поймем, что есть основания для переговоров: а именно — долг признается суверенным, и условия для реструктуризации лучше, чем коммерческие", — сказал глава Минфина.

Ранее Высокий суд Лондона принял иск со стороны России, куда Минфин обратился с претензией о взыскании с Украины долга на три миллиарда долларов и процентов в размере 75 миллионов долларов. Дело будет рассмотрено в январе 2017 года.

В конце 2013 года Москва предложила Украине выгодные условия по двухлетним евробондам на три миллиарда долларов. В течение полутора лет Киев исправно выплачивал задолженность, затем правительство страны объявило мораторий на выплату последнего купона и тела долга, сообщает РИА Новости.