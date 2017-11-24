Россия обжалует в суде лишение спортсменом медалей

Федерация бобслея России намерена подать в суд на комиссию Международного олимпийского комитета (МОК), лишившую спортсменов завоеванных в Сочи медалей.

«Мы не считаем нужным реагировать на новые решения комиссии Освальда. Общаться с людьми, которые выносят вердикты на основании одного компьютерного файла, изготовленного мошенником, можно только в суде, что мы и сделаем», - цитирует «Интерфакс» заявление организации.

В федерации допустили возможность обращения не только в спортивный арбитраж в Лозанне, но и в гражданские суды. В заявлении отмечается, что МОК превращает спорт в оружие политической борьбы и уничтожает олимпийское движение, возвращая его в эпоху бойкотов.

Ранее стало известно, что комиссия МОК лишила двух золотых медалей сочинской Олимпиады бобслеиста Александра Зубкова, а также аннулировала результаты еще троих спортсменов. В результате Россия утратила лидерство по числу наград ОИ-2014.

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