Россия обжалует решение ЕСПЧ о признании неправомерным «закона Димы Яковлева»

Заместитель министра юстиции РФ Георгий Матюшкин заявил, что Россия обжалует решение Европейского суда по правам человека о признании неправомерным запрет на усыновление американцами российских детей.

- Мы внимательно изучим это решение и, безусловно, будем его обжаловать в Большой палате ЕСПЧ, - цитирует Матюшкина «Интерфакс» со ссылкой на эфир радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее ЕСПЧ опубликовал постановление, в соответствии с которым запрет на усыновление российских детей гражданами США признан неправомерным. Тем самым суд поддержал 45 американских истцов, которым было отказано в усыновлении детей в России, несмотря на то, что они уже начали эту процедуру.

По словам российского сенатора Елены Мизулиной, решение ЕСПЧ является грубым вмешательством во внутренние дела России.

- Решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева» - грубейшее вмешательство во внутренние дела России. Россия не присоединялась к Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления 1993 года, не ратифицировала ее. Во многом связано это было с тем, что традиционно отношение российского общества к усыновлению за рубеж было негативным, - подчеркнула Мизулина.

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Места: Россия, ЕС
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