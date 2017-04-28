Россия обжаловала решение ЕСПЧ о выплате компенсации Навальному

Минюст России направил в ходатайство о передаче дела «Навальный против России» в Большую палату Европеского суда по правам человека (ЕСПЧ).

В начале февраля ЕСПЧ постановил, что РФ обязана выплатить оппозиционеру 63 тысячи евро за ряд необоснованных задержаний правоохранительными органами в 2012-2014 годах.

В Минюсте раскритиковали это решение, отметив, что ЕСПЧ признал вину России в обход устоявшейся практики рассмотрения подобных дел, не проведя тщательного анализа обстоятельств дела и мотивированной позиции Москвы, сообщает «Интерфакс».