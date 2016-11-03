Россия 8 ноября может прекратить авиасообщение с Таджикистаном из-за отказа Душанбе согласовать полеты российских авиакомпаний в страну из нового аэропорта Жуковский.

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, в Таджикистане считают, что аэропорт Жуковский относится к Москве и для допуска на рейсы в Душанбе нужно пересматривать межправительственное соглашение.

Вместе с тем, сейчас по маршруту Москва – Душанбе и Москва – Худжанд летают только таджикские авиакомпании, что является нарушением прав российских авиакомпаний.

По словам собеседника агентства, представители Таджикистана считают, что Жуковский стал четвертым полнофункциональным аэропортом московского авиаузла, поэтому дополнительное назначение авиакомпаний на рейсы в Душанбе и Худжанд представляет собой одностороннее увеличение Россией количества перевозчиков и частот полетов на этих линиях.