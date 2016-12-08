Россия никогда не согласится с позицией Запада по поводу гибели медиков в Алеппо
Выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никогда не согласится с оценками, данными структурами Запада по поводу гибели российских медиков в мобильном госпитале в сирийском Алеппо.
- Я имел в виду крупные международные структуры, которые, на наш взгляд, просто поставили на одну доску и ушедших из жизни наших медиков, и тех, кто нанес удары по госпиталю, причем, сделал это явно сознательно, зная, где находится медицинское учреждение, - цитирует Путина ТАСС.
По словам главы государства, это абсолютно неприемлемо и недопустимо. - С этим мы никогда не сможем согласиться, - подчеркнул Путин.
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