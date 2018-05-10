Россия за неделю потеряла 2 миллиарда долларов резерва

Банк России рапортовал о сокращении международного резерва России сразу на 2 млрд долларов.

На такую сумму запас России уменьшился всего за одну неделю.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ.

Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, передает Interfax.