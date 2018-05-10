Россия за неделю потеряла 2 миллиарда долларов резерва
Банк России рапортовал о сокращении международного резерва России сразу на 2 млрд долларов.
На такую сумму запас России уменьшился всего за одну неделю.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ.
Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, передает Interfax.
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