Россия назвала условия отмены признания паспортов ДНР и ЛНР

Россия может отменить решение о признании документов ДНР и ЛНР, если Киев полностью выполнит минские соглашения, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, решение о признании документов, выданных гражданам Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, может быть изменено после отмены украинской стороной карательной операции и отвода вооружений, а также проведения конституционной реформы с закреплением особого статуса Донбасса.

Лукашевич также отметил, что Украина должна признать местные выборы и полностью восстановить социально-экономические связи в регионе.

В феврале президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщает «РИА Новости».

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