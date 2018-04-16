Россия назвала «химатаку» в Сирии провокацией Лондона
Отравляющие вещества в сирийском городе Дума не применялись. Так называемая «химатака» является провокацией британских спецслужб. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
Он отметил, что у российской стороны есть неопровержимые доказательства этого. Кроме того, предполагается, что и США могут быть замешаны в данной провокацией. По словам Шульгина, ее цель – ввести в заблуждение мировой сообщество и оправдать агрессию Запада в отношении Сирии, сообщает РИА «Новости».
О якобы применении сирийскими правительственными войсками химоружия западные СМИ сообщили в начале апреля. Вашингтон назвал Россию ответственной за это, а затем нанес ракетный удар по Сирии.
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