Россия назвала «химатаку» в Сирии провокацией Лондона

Отравляющие вещества в сирийском городе Дума не применялись. Так называемая «химатака» является провокацией британских спецслужб. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

Он отметил, что у российской стороны есть неопровержимые доказательства этого. Кроме того, предполагается, что и США могут быть замешаны в данной провокацией. По словам Шульгина, ее цель – ввести в заблуждение мировой сообщество и оправдать агрессию Запада в отношении Сирии, сообщает РИА «Новости».

О якобы применении сирийскими правительственными войсками химоружия западные СМИ сообщили в начале апреля. Вашингтон назвал Россию ответственной за это, а затем нанес ракетный удар по Сирии.