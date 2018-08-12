Россия нашла способ ответить на санкции США
Российская сторона решила сократить вложения в американские ценные бумаги и отказаться от долларовых расчетов. Это станет «противовесом» американским санкциям, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Мы снизили до минимума и будем дальше сокращать наши вложения в американскую экономику, в американские ценные бумаги, будем больше осуществлять расчеты не в американских долларах, а в национальной валюте и в других валютах, в том числе в европейской валюте», - приводит его слова телеканал «360».
8 августа США ввели новые санкции в адрес России в связи с возможным использованием российской стороной химоружия в Солсбери. Они вступят в силу 22 августа. Новые санкции остановят ввоз в Россию электронных устройств и комплектующих к ним.
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