Россия направила в Верховный суд США дружественную аргументацию по делу Бута

Россия направила в Верховный суд США аргументацию в поддержку решения об отмене приговора Виктору Буту.

По словам адвоката Алексея Тарасова, документы, которые отправила Москва, «поднимают вопросы международного права». Он отметил, что Россия использовала при обращении в суд форму amicus curiæ brief («аргументация друга суда»), которая повышает вероятность положительного решения. Юрист подчеркнул, что РФ впервые подала такую аргументацию в Верховный суд Америки.

Апелляция стороны защиты Виктора Бута была принята судом 24 февраля. Рассмотрение жалобы назначено на 31 марта, сообщает Коммерсант.ru. Минюст США заявил об отсутствии возражений против пересмотра решения суда.

Российский гражданин был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в 15 миллионов долларов за незаконные поставки оружия террористической группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». В ноябре 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказался пересмотреть дело российского гражданина.