Россия направила Швейцарии ноту после авиаинцидента
Посольство России в Швейцарии направило в МИД страны ноту в связи с произошедшим накануне авиаинцидентом с участием российского спецборта и самолетов швейцарских ВВС.
«Выразили недоумение и попросили разъяснений у швейцарской стороны», сообщается в официальном микроблоге российской дипмиссии в Швейцарии в Twitter.
Ранее сообщалось, о том, что швейцарские военные истребители допустили опасное сближение с российским самолетом, в котором находились члены делегации, направлявшиеся на саммит АТЭС и журналисты кремлевского пула.
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