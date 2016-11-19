Россия направила Швейцарии ноту после авиаинцидента

Посольство России в Швейцарии направило в МИД страны ноту в связи с произошедшим накануне авиаинцидентом с участием российского спецборта и самолетов швейцарских ВВС.

«Выразили недоумение и попросили разъяснений у швейцарской стороны», сообщается в официальном микроблоге российской дипмиссии в Швейцарии в Twitter.

Ранее сообщалось, о том, что швейцарские военные истребители допустили опасное сближение с российским самолетом, в котором находились члены делегации, направлявшиеся на саммит АТЭС и журналисты кремлевского пула.