Россия направила фрегат «Адмирал Григорович» к берегам Сирии
В связи с ракетным ударом США по авиабазе Шайрат в Сирии Россия направила к берегам ближневосточного государства фрегат «Адмирал Григорович».
По данным агентства «Экономика сегодня», корабль покинул Черное море и пересек Босфорский пролив.
Ранее российские власти назвали действия Вашингтона актом агрессии, совершенным под надуманным предлогом.
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