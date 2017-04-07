Россия направила фрегат «Адмирал Григорович» к берегам Сирии

В связи с ракетным ударом США по авиабазе Шайрат в Сирии Россия направила к берегам ближневосточного государства фрегат «Адмирал Григорович».

По данным агентства «Экономика сегодня», корабль покинул Черное море и пересек Босфорский пролив.

Ранее российские власти назвали действия Вашингтона актом агрессии, совершенным под надуманным предлогом.