Россия жаждет встречи с Борисом Джонсоном
Российское посольство в Лондоне направило в британский МИД ноту с просьбой о встрече с главой ведомства Борисом Джонсоном.
Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе дипмиссии.
«Как представляется, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери», - рассказал дипломат.
Он отметил, что посольство не может оценить текущий уровень сотрудничества с британским МИД, но рассчитывает на конструктивный ответ.
4 марта в Солсбери были найдены без сознания экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.Их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».
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