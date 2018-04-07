Россия жаждет встречи с Борисом Джонсоном

Российское посольство в Лондоне направило в британский МИД ноту с просьбой о встрече с главой ведомства Борисом Джонсоном.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе дипмиссии.

«Как представляется, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери», - рассказал дипломат.

Он отметил, что посольство не может оценить текущий уровень сотрудничества с британским МИД, но рассчитывает на конструктивный ответ.

4 марта в Солсбери были найдены без сознания экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.Их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».