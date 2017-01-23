Россия нанесла удары по объектам ДАИШ в Сирии по данным США координатам

Воздушно-космические силы РФ 22 января получили от американской стороны координаты целей террористической организации ДАИШ (запрещенная в РФ организация) в районе города Эль-Баб в сирийской провинции Алеппо.

«После проведения доразведки с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки двумя самолётами ВКС России и двумя самолётами сил международной коалиции по объектам террористов были нанесены авиационные удары», — цитирует сообщение российского оборонного ведомства RT.

Как подчеркнули в министерстве, ВКС России получили координаты целей террористической организации от американской стороны по прямой линии из штаба международной коалиции.

В результате проведения операции были уничтожены несколько складов боеприпасов и ГСМ, а также район скопления боевиков с техникой.

Ранее также сообщалось, что Россия и Турция 21 января провели в районе города Эль-Баб в провинции Алеппо операцию против террористических группировок.