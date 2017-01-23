Россия нанесла удары по объектам ДАИШ в Сирии по данным США координатам

Воздушно-космические силы РФ 22 января получили от американской стороны координаты целей террористической организации ДАИШ (запрещенная в РФ организация) в районе города Эль-Баб в сирийской провинции Алеппо.

«После проведения доразведки с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки двумя самолётами ВКС России и двумя самолётами сил международной коалиции по объектам террористов были нанесены авиационные удары», — цитирует сообщение российского оборонного ведомства RT.

Как подчеркнули в министерстве, ВКС России получили координаты целей террористической организации от американской стороны по прямой линии из штаба международной коалиции.

В результате проведения операции были уничтожены несколько складов боеприпасов и ГСМ, а также район скопления боевиков с техникой.

Ранее также сообщалось, что Россия и Турция 21 января провели в районе города Эль-Баб в провинции Алеппо операцию против террористических группировок.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Неизвестные сожгли украинский флаг на памятнике «Героям АТО» в Кривом Роге

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО