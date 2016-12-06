Россия намерена заручиться поддержкой Финляндии по реализации «Северного потока-2»
В ходе визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Финляндию будет обсуждаться вопрос реализации проекта строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом журналистам сообщил руководитель аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
- Мы будем говорить и интересоваться, когда будет дано вновь разрешение на его строительство, — цитирует Приходько РИА «Новости».
По словам заместителя председателя правительства, «Северный поток» проходит через исключительно экономическую зону Финляндии, и Москва планирует также получить необходимые разъяснения и рекомендации в части существующих там экологических норм и стандартов.
- Нам главное заручиться политической поддержкой наших партнеров и их готовностью решать соответствующие вопросы в Брюсселе. Нам надо узнать, будут ли они своих собственных заявленных намерений придерживаться или не будут. Мы хотим услышать от премьера позицию Финляндии по этому важному проекту, — подчеркнул Приходько.
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