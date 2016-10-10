Россия намерена восстановить военную базу в Египте

Российские СМИ сообщили, что Москва ведет переговоры с Каиром о восстановлении авиабазы на территории Египта. По предварительным данным, речь идет о сдаче в аренду нескольких военных объектов.

Военно-воздушная база РФ может появиться в городе Сиди-Баррани. Именно эту базу ранее в Египте арендовал Советский Союз. Если сторонам удастся успешно завершить переговоры, то база России в Египте появится уже в 2019 году.

– Согласно достигнутым на данном этапе договоренностям, Россия доставит оборудование морским путем. Более того, на базе будет присутствовать постоянный воинский контингент РФ, однако число военнослужащих будет на первоначальном этапе довольно немногочисленным, – рассказал журналистам информированный источник издания "Известия".