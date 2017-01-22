Россия намерена поставлять в Китай овес и гречку
Российский министр сельского хозяйства заявил, что в 2017 году РФ подпишет с Китаем протоколы поставок гречихи, овса, подсолнечника, семян льна.
Глава Минсельхоза РФ подчеркнул, что указанные культуры смогут поставляться из всех регионов России. На сегодняшний день ведомство разрабатывает схему допуска российского зерна на китайский рынок, сообщает ТАСС.
В 2016 году Москва поставила Китаю 756 тонн зерна. Этот результат стал на шесть процентов больше, чем в 2015 году.
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